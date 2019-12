Premier League im Liveticker: Der FC Everton trifft auf den FC Chelsea

Der FC Everton geht als Außenseiter in das Premier-League-Duell mit dem FC Chelsea. Nach der Trennung von Marco Silva übernahm der ehemalige schottische Nationalspieler Duncan Ferguson das Everton-Team und bereitete die Mannschaft auf das Spiel in London vor. "Ich bin unglaublich stolz darauf, den Klub zu leiten. Ich bin schon sehr lange hier und es ist ein großer Teil meines Lebens. Wir müssen versuchen, die Leistung zu steigern, um sicherzustellen, dass es eine Reaktion nach dem letzten Spielen gibt. Und es ist meine Aufgabe, das zu tun", sagte Ferguson gegenüber evertontv.

Der FC Chelsea kämpfte sich in der Liga bis auf Platz vier vor und will weiter oben dabeibleiben. "Wir wollen versuchen, den Schwung des letzten Spiels beizubehalten und weiter zu gewinnen. Es kann ein schwieriges Spiel werden. Aber wir wollen uns darauf konzentrieren, uns optimal vorbereiten und unser Bestes geben, um den Sieg einzufahren", sagt Chelsea-Star N’Golo Kanté, der mit dem Team unter den Top-Vier am Ende der Saison stehen und in der Champions League lange mit dabei sein möchte: "Wenn wir das schaffen, wird es eine gute Saison. Aber hoffentlich können wir auch einen Pokal gewinnen, denn dafür spielen wir bei Chelsea Fußball."