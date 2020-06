Premier League im Liveticker: Der FC Everton trifft im Derby auf den FC Liverpool

Jürgen Klopp steht in seiner fünften Saison in England vor einem lang ersehnten Erfolg. Mit dem FC Liverpool kann er dem Meistertitel einen weiteren Schritt näher kommen. Nach der Corona-Pause geht´s in der Premier League gleich weiter mit einem Derby beim FC Everton. Verfolgt die Partie am Sonntagabend im SPORTBUZZER-Liveticker.