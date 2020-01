Premier League im Liveticker: Der FC Liverpool empfängt Manchester United

Der FC Liverpool geht in der Premier League mit großen Schritten in Richtung Meisterschaft zu. Mit einem Sieg gegen Manchester United könnte das Team von Jürgen Klopp den Vorsprung weiter ausbauen. Nach dem Patzer von Verfolger Manchester City würde der Vorsprung bei einem Dreier bereits 16 Punkte betragen. "Es ist ein sehr, sehr wichtiges Fußballspiel. Sehr wichtig, wie die Spiele gegen so ziemlich alle Gegner. Wir müssen lernen, richtig mit solchen Partien umzugehen", sagte Klopp.