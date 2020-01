Premier League im Liveticker: Der FC Liverpool trifft auf Sheffield United

Der FC Liverpool möchte den Vorsprung an der Tabellenspitze der Premier League auf 13 Punkte ausbauen. Im Titelkampf trifft das Team von Jürgen Klopp am Donnerstagabend auf Überraschungsteam Sheffield United (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!). Vor der Partie sprach der Reds-Coach über eine mögliche Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen. "Wenn wir nicht zuversichtlich wären, dann wäre das verrückt. Aber es geht nicht darum, ob die Meisterschaft bereits entschieden ist. Das ist nur ein Spiel mit den Medien. Stellen Sie sich vor, Sie fragen, ob die Meisterschaft entschieden sei, und ich würde 'Ja' sagen. Das wäre wirklich verrückt", sagte Klopp.