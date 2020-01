Premier League im Liveticker: West Ham United trifft auf den FC Liverpool

Der FC Liverpool verfolgt am Mittwochabend besonders ein Ziel: Mit einem Sieg bei West Ham United soll der Vorsprung an der Premier-League-Spitze weiter ausgebaut werden. Mit einem Dreier in London würden die Reds den Abstand auf Verfolger Manchester City auf 19 Punkte vergrößern. Beim abstiegsbedrohten Klub um den Ex-Frankfurter Sebastien Haller ist das Team von Jürgen Klopp klar favorisiert.