Premier League im Liveticker: Die Wolverhampton Wanderers erwarten den FC Liverpool

Können die Wolverhampton Wanderers den FC Liverpool stoppen? Diese Frage stellt sich vor dem Premier-League-Duell am Donnerstagabend (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!). Zuletzt leisteten sich die Reds einen Patzer im Oktober 2019 - alle anderen Partien in Englands Top-Liga gingen an das Team von Jürgen Klopp. Erst im Dezember standen sich die beiden Teams zuletzt gegenüber. Liverpool tat sich beim 1:0-Sieg richtig schwer und ist gewarnt vor dem Tabellensechsten.

"Die Wolves sind nicht nur in diesem Jahr, sondern waren auch letztes Jahr wirklich schwer zu spielen. Sie spielen ein ähnliches System wie andere Teams. Es hängt ein wenig davon ab, wie sie sich aufstellen - mit drei oder fünf Leuten hinten", sagte Klopp auf der Pressekonferenz vor dem Spiel: "Du musst viel rennen. Das ist normal und gut, es ist ihre Art zu spielen. Für uns gibt es Lösungen dafür, aber nicht ohne viel zu arbeiten. Du kannst nicht zu 50 oder 60 Prozent gegen die Wolves spielen, denn sonst hast du absolut keine Chance. Das ist die Herausforderung für dieses Spiel."