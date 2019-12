Premier League im Liveticker: Die Wolverhampton Wanderers treffen auf Manchester City

Zieht Manchester City mit einem Sieg bei den Wolverhampton Wanderers an Leicester City vorbei und verkürzt den Abstand auf den FC Liverpool wieder auf elf Punkte? So sieht zumindest der Plan von City-Coach Pep Guardiola in der Premier League am Freitagabend aus (20.45 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!). "Wolverhampton ist immer einer der härtesten Gegner. Was Nuno tut, ist unglaublich. In ihrer ersten Saison in der Premier League) haben wir dort unentschieden gespielt. Sie sind zuhause unglaublich organisiert und haben vorne Tempo. Hoffentlich können wir das Niveau der letzten Wochen und Spiele halten", sagt Guardiola.