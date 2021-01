Premier League kompakt: Gündogan stürmt mit ManCity an die Spitze – Arsenal schlägt Southampton

West Bromwich Albion – Manchester City 0:5 (0:4)

Die "Sky Blues" ließen West Brom von Beginn an keine Chance: Nach sechs Minuten eröffnete Gündogan den Torreigen. Joao Cancelo (20.), Gündogan mit seinem zweiten Treffer (30.) und Ryad Mahrez (45.+2) machten schon vor der Pause alles klar. Im zweiten Durchgang nahm die Guardiola-Elf den Fuß vom Gas. Allerdings leistete auch Raheem Sterling mit dem Treffer zum 5:0 noch seinen Beitrag zum Achtungserfolg (57.). Zumindest bis Mittwoch grüßt City nun von der Tabellenspitze. Am kommenden Wochenende wartet zudem mit Schlusslicht Sheffield United die nächste machbare Aufgabe.

Der FC Arsenal hat indes seine gute Form in der Liga bestätigt. Die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta revanchierte sich beim FC Southampton für das Ausscheiden im FA Cup. Drei Tage nach dem 0:1 im FA Cup kam es zur Neuauflage in der Liga. Und dieses Mal entschieden die Gunners das Duell mit 3:1 (2:1) für sich. Allerdings geriet die Arteta-Elf erneut in Rückstand: In einer turbulenten Anfangsphase erzielte Stuart Armstrong nach einer Ecke die 1:0-Führung für Southampton und Ex-Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl (3.).