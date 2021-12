Premier League kompakt: Manchester City demontiert Leeds - Gerrard und Aston Villa siegen

Manchester City hat den Platz an der Spitze der Premier League manifestiert. Der amtierende englische Meister setzte sich am Dienstagabend gegen Leeds United souverän mit 7:0 (3:0) durch und sammelte den siebten Liga-Dreier in Folge. Phil Foden (8.), Jack Grealish (13.) und Ex-Bundesliga-Star Kevin De Bruyne (32.) schossen schon in Hälfte eins ein beruhigendes Polster heraus. Im zweiten Durchgang machten Riyad Mahrez (49.), De Bruyne mit seinem zweiten Treffer des Abends und John Stones (74.) zunächst das halbe Dutzend voll, ehe Nathan Aké (78.) den Schlusspunkt setzte. Anzeige

In der Tabelle haben die Schützlinge von Trainer Pep Guardiola dank des souveränen Erfolgs vier Punkte Vorsprung auf Verfolger FC Liverpool um den deutschen Trainer Jürgen Klopp. Die "Reds" können am Donnerstag mit einem Sieg gegen Newcastle United allerdings wieder auf einen Zähler heranrücken. Leeds rutscht durch das dritte sieglose Spiel in Serie auf Platz 16 ab und hat fünf Punkte Vorsprung auf Abstiegsplatz 18.

Gerrard jubelt – Norwich kassiert dritte Pleite in Serie Norwich City hat den zweiten Sieg seit der Entlassung des deutschen Trainers Daniel Farke am 6. November im Parallelspiel indes verpasst. Gegen Aston Villa um Neu-Trainer Steven Gerrard unterlagen die "Canaries" mit 0:2 (0:1). Jacob Ramsey (34.) und Ollie Watkins (87.) besiegelten die Norwich-Pleite mit ihren Treffern. Norwich musste sich damit nicht nur im dritten Spiel in Serie geschlagen geben, sondern blieb auch das dritte Mal in Folge ohne eigenes Tor. Mit zehn Punkten aus 17 Spielen liegt der Aufsteiger auf dem letzten Platz des Klassements. Zum rettenden Ufer fehlen drei Zähler. Aston Villa konnte sich dagegen für die Pleite gegen den FC Liverpool (0:1) am vergangenen Spieltag rehabilitieren und springt auf Platz neun.