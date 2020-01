Manchester City ist in der Premier League gegen den FC Everton gefordert. Das Team von Pep Guardiola muss am Mittwochabend gegen die formstarken „Toffees“ ran (18.30 Uhr). Für Neu-Trainer Carlo Ancelotti lief es bis dato richtig gut mit zwei Siegen in den ersten beiden Spielen. „Carlo bringt mit unglaublicher Qualität und Kapazität die Spieler zum Laufen. Er ist ein unglaublicher Mann, und die Liste seiner Erfolge ist riesig. Es ist eine großartige Nachricht für den englischen Fußball, dass er zurück ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er Erfolg haben wird“, meint Guardiola.