Premier-League-Saisonfinale: Manchester City und den FC Liverpool live im TV und im Online Stream sehen

So spannend war das Meisterschaftsrennen im englischen Fußball lange nicht mehr. Erst am letzten Spieltag auf der Insel entscheidet sich, wer die Premier League gewinnt. Manchester City und der FC Liverpool liefern sich ein heißes Fernduell, das am Sonntag entschieden wird (17 Uhr/live bei Sky Ticket sehen [Anzeige]). Lediglich ein Punkt trennt die erstplatzierten Citizens um Startrainer Pep Guardiola von den "Reds" mit dem deutschen Coach Jürgen Klopp auf Platz zwei. Die Citizens hatten mit einem 2:2 gegen West Ham United in der Vorwoche überhaupt erst wieder Spannung im Titelrennen aufkommen lassen. Mit einem Sieg gegen Aston Villa ist der erneute Triumph in der englischen Eliteklasse dennoch sicher.

Anzeige