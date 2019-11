Premier League: Manchester City lässt wieder Punkte liegen - nur Unentschieden gegen Newcastle

Titelverteidiger Manchester City hat in der englischen Premier League den nächsten Dämpfer kassiert. Die Mannschaft des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola kam am Samstag bei Newcastle United trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus und droht, langsam den Anschluss an Tabellenführer FC Liverpool zu verlieren.

Shelvey gleicht spät aus

Der englische Nationalspieler Raheem Sterling (22. Minute) schoss im St. James' Park den Führungstreffer für die Gäste aus Manchester. Doch nur wenige Minuten später gelang Jetro Willems (25.) der Ausgleich. In der Schlussphase setzte Man City die Hausherren zunehmend unter Druck. Kevin De Bruyne (82.) erzielte mit einem Traumtor die erneute Führung für City, die allerdings wieder nur kurz währte. Denn in der 88. Minute glich Jonjo Shelvey aus. In der Nachspielzeit hielt Newcastle-Keeper Martin Dubravka einen zu lasch geschossenen Ball des frei stehenden Sterling und damit das Unentschieden fest.

Der FC Liverpool hat damit beste Chancen, seine Tabellenführung in der Premier League zu festigen. Die Reds spielen am Samstag um 16 Uhr gegen Brighton & Hove Albion und können bis auf zehn Punkte davonziehen. Neben Manchester City kann von den nominellen Top-Klubs der Liga niemand Liverpool Platz eins streitig machen. Der FC Chelsea hat derzeit elf Punkte Rückstand und ist am Samstag gegen West Ham United gefordert, Tottenham Hotspur liegt sogar 20 Punkten hinten und muss gegen Bournemouth dringend punkten. Außerdem spielen am Samstag Burnley und Crystal Palace sowie Southampton und der FC Watford gegeneinander.