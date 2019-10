Premier League Inside: Karrierebremse Pep Guardiola – Darum muss Top-Talent Phil Foden ManCity verlassen

Trainer Pep Guardiola überschüttet Foden mit Liebe und preist ihn als begabtesten Spieler, mit dem er je zusammen gearbeitet hat. Das will was heißen, wenn man bedenkt, dass der katalanische Taktik-Guru in Barcelona einen gewissen Lionel Messi betreut hat. Allerdings ist auch bekannt, dass Guardiolas Komplimente nicht viel wert sind. Man kann bei Dante nachfragen, den Guardiola beim FC Bayern nach eigener Aussage am liebsten in tausendfacher Ausfertigung gehabt hätte, ehe er ihn nach Wolfsburg abschob.