In der Premier League ist die "Weihnachtsmeisterschaft" wie in der Bundesliga bereits entschieden. Der FC Liverpool hat die Tabellenführung in der Premier League mit einem 7:0-Sieg gegen Crystal Palace ausgebaut - und kann damit vor Weihnachten nicht mehr von der Spitze verdrängt werden. Unterdessen sind Pep Guardiola und Manchester City derzeit noch acht Punkte von der Spitze entfernt. Der Gegner von Borussia Mönchengladbach im Champions-League-Achtelfinale gewann am Samstag nach zwei Remis in Folge beim FC Southampton mit 1:0 und hat bei einem noch auszutragenden Nachholspiel 23 Zähler auf dem Konto. Raheem Sterling traf nach 16 Minuten vor 2000 Zuschauern im St. Mary's Stadium für die Citizens. Trotz der Niederlage bleibt das Team des früheren Bundesliga-Trainers Ralph Hasenhüttl in der Tabelle vor City.

Die Krise des FC Arsenal um DFB-Keeper Bernd Leno verschlimmert sich dagegen immer weiter. Beim FC Everton verloren die Gunners mit 1:2. Gunners-Verteidiger Rob Holding bescherte den Gastgebern aus Liverpool in der 22. Minute die Führung per Eigentor. Die Antwort folgte knapp zwölf Minuten später, als Nicolas Pépé für Arsenal zum 1:1 traf. Kurz vor der Pause brachte Yerry Mina Everton wieder in Führung. Von dem Schock zur Halbzeit erholte sich das Team von Mikel Arteta nicht mehr - es blieb beim 1:2 aus Sicht der Londoner.

Während der FC Arsenal mit 14 Punkten als 15. in der kritischen Tabellenzone bleibt, klettern Everton um Coach Carlo Ancelotti vorerst auf Rang zwei. Bei Arsenal setzt sich eine Horror-Serie fort. Seit sieben Ligaspielen ist das Arteta-Team nun ohne Sieg. Der letzte Erfolg in der Premier League datiert vom 1. November gegen Manchester United. Beim knappen 1:0 im Old Trafford traf der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang per Strafstoß.