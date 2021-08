Premier League Inside: Warum ManCity-Trainer Guardiola seine Prinzipien für Ronaldo aufgeben würde

Pep Guardiola hat gerade verkündet, wovon ohnehin auszugehen war – dass er nämlich Manchester City verlassen will, wenn sein Vertrag in zwei Jahren ausläuft. Insgesamt sieben Jahre wird er dann bei dem Scheichklub aus Englands Nordwesten gearbeitet haben. Für Guardiola-Verhältnisse eine Ewigkeit. In seiner Amtszeit führte er die Himmelblauen bislang drei Mal zur Meisterschaft in der Premier League, zuletzt in der vergangenen Saison. Seine größte Mission ist Stand jetzt allerdings unerfüllt geblieben, nämlich der Gewinn der Champions League. Ohne den Henkelpott gilt Guardiola bei Manchester City als unvollendet. Anzeige

Die sich anbahnende Verpflichtung von Cristiano Ronaldo lässt sich als verzweifeltes Manöver des Trainers deuten, in der finalen Phase seines Wirkens in Manchester doch noch sein großes Ziel zu erreichen. Ronaldo durfte den berühmten Silberpokal schon fünfmal in die Höhe stemmen, einmal mit Manchester United, viermal mit Real Madrid. Wenn es einen Spieler gibt, der die Champions League mehr oder weniger im Alleingang gewinnen kann, dann Ronaldo – auch wenn ihm das bei Juventus Turin in den vergangenen drei Jahren nicht gelang.

Sollte der Portugiese tatsächlich bei Manchester City andocken, wäre das die Abkehr von allen unter Guardiola geltenden Prinzipien. Der Trainer bevorzugt Angreifer, die ständig die Positionen tauschen, viel Laufarbeit im Pressing verrichten und sich in den Dienst des Systemfußballs stellen. Ronaldo erfüllt keine dieser Kategorien. Außerdem steht er im Alter von 36 Jahren für kurzfristiges Denken, nicht für die bei Manchester City unter Guardiola praktizierte langfristige Planung. Wie es aussieht, gibt der Trainer diese Leitlinien auf der Zielgeraden seiner Amtszeit bei Manchester City gerne auf für einen erwiesenen Siegertypen, der auch im hohen Alter noch Tore garantiert – und endlich, endlich den Champions-League-Pokal bringen soll.