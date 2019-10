Premier League kompakt: Manchester City patzt - FC Chelsea und FC Arsenal gewinnen

Manchester City hat in der Premier League Punkte liegen gelassen: Der amtierende Meister verlor am Sonntag gegen die Wolverhampton Wanderers mit 0:2 (0:0). Den ersten Führungstreffer erzielte der 23-jährige Spanier Adama Traoré in der 80. Minute. In der vierten Minute der Nachspielzeit netzte Traoré sogar noch zum Doppelpack ein. Mit der Niederlage gegen den Europa-League-Teilnehmer hat City jetzt 16 Punkte und der Abstand auf Tabellenführer FC Liverpool (24 Punkte) vergrößert sich auf nunmehr acht Punkte. Die Reds hatten am Samstag auch im achten Spiel der neuen Saison keinen Punkt hergegeben und in letzter Sekunde 2:1 gegen Leicester City gewonnen.