Son schockt Manchester City: Guardiola-Elf verliert zum Liga-Start gegen Tottenham

Starkes Debüt für Nuno Espirito-Santo: Beim ersten Spiel in der Premier League unter dem neuen Trainer ist den Tottenham Hotspur am Sonntag die Überraschung geglückt. Gegen Meister Manchester City von Coach Pep Guardiola konnten die Londoner ein Ausrufezeichen setzen und mit 1:0 (0:0) gewinnen. Vor 62.000 Fans im Tottenham Hotspur Stadium entschied Heung-Min Son die Partie in Abwesenheit von Sturm-Partner Harry Kane mit seinem Treffer im zweiten Durchgang (55. Spielminute). Anzeige

Schon vor Anpfiff gab es einen Aufreger rund um die Gastgeber: Der mit einem Wechsel zu ManCity in Verbindung gebrachte Kane stand nicht in Nunos Kader. Allerdings hatte der Vize-Europameister nach seinem Sonderurlaub erst zwei Trainings mitgemacht, der Trainer erklärte den Verzicht vor dem Spiel bei Sky auch mit diesem Rückstand. Ohne ihren Kapitän wurden die Spurs in der Anfangsphase dann förmlich überrannt: City drängte mit aller Macht auf ein frühes Tor. Gündogan per Freistoß (5.) und Fernandinho per Kopfball vergaben allerdings die besten Gelegenheiten.

In der Folge entwickelte sich ein klares Bild: Tottenham verteidigte tief, kam aber immer wieder zu gefährlichen Kontern. City richtete sich in der Spurs-Hälfte ein, biss sich am Abwehrriegel allerdings die Zähne aus. Riyad Mahrez rutschte bei der wohl besten Gäste-Chance nach Sterling-Flanke frei im Strafraum weg (35.). Auf der Gegenseite scheiterte Son knapp per Schlenzer (40.), sodass es torlos in die Halbzeit ging.

Gündogan verletzt sich an der Schulter