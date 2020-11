Dank Fernandes und Tor-Debütant Cavani: ManUnited gelingt Befreiungsschlag gegen Everton

Aufatmen bei Manchester United und Ole Gunnar Solskjaer. Nachdem die Red Devils zuletzt sportlich so sehr gekriselt hatten, dass sogar Gerüchte um einen Trainerwechsel aufkamen, schaffte United am Samstagnachmittag in der Premier League den Befreiungsschlag: Auswärts bei Überraschungsklub FC Everton gewann die Solskjaer-Elf mit 3:1 (2:1). Bruno Fernandes drehte dabei mit einem Doppelpack (25., 33.) das Spiel zugunsten Manchesters, Sommer-Neuzugang Edinson Cavani machte mit seinem ersten Treffer im fünften Pflichtspiel für Manchester in der Nachspielzeit alles klar. Den Führungstreffer für Everton hatte Bernard (19.) erzielt. Anzeige

Die Gastgeber, die ihrerseits die letzten zwei Spiele in der Liga verloren hatten, kamen deutlich besser in die Partie. Nach knapp 20 Minuten münzte das Team von Carlo Ancelotti die Überlegenheit auch in die Führung um: Angreifer Dominic Calvert-Lewin leitete einen Abstoß weiter zu Bernard, der von der Strafraumkante flach einschoss. Aber mit dem Rückstand wachte United auf. In der 25. Minute bekam Luke Shaw auf der linken Seite zu viel Platz zum Flanken, Fernandes stieg im Strafraum am höchsten und setzte den Kopfball ins Tor. Nach rund einer Stunde legte der Portugiese sogar noch nach: Eine eigentlich für Rashford gedachte Flanke segelte ins Tor.