Rashford und Martial treffen: ManUnited bleibt im Champions-League-Rennen an Leicester dran

Crystal Palace - Manchester United 0:2 (0:1)

Manchester United bleibt Leicester City in der Premier League im Rennen um Champions League auf den Fersen. Nachdem die Foxes am frühen Donnerstagabend gegen Sheffield United vorgelegt hatten , gewann auch das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer mit 2:0 (1:0) bei Crystal Palace. Dank Toren von Marcus Rashford und Anthony Martial stehen die Red Devils jetzt punktgleich mit Leicester, aber mit dem schlechteren Torverhältnis, auf Rang 5.

Die Partie begann turbulent: In der 2. Minute scheiterte Wilfried Zaha nur knapp an United-Keeper David De Gea. Auf der anderen Seite hatte Harry Maguire nach zwei Ecken eine Kopfball-Doppelchance, verzog jedoch auch (11. und 12.). Es dauerte bis kurz vor der Halbzeit, bis der Ball dann doch einschlug: Nach schönem Vorspiel von Bruno Fernandes und Anthony Martial schoss Marcus Rashford überlegt zur Führung für Manchester ein (45.+1).

Im zweiten Durchgang hatten die Red Devils aber Glück, dass die Führung Bestand hatte. Erst wurde ein Tor von Andre Ayew zurückgepfiffen, weil der Ghanaer bei der Flanke von Zaha im Abseits gestanden hatte (57.). Dann wird James McCarthy von der United-Defensive nicht angegangen, kommt frei zum Schuss, scheitert aber an De Gea (60.). Die Gäste bemühten sich in der Schlussphase nur noch um Umschaltmomente - und setzte so den K.O.: Martial brachte einen dieser Konter erfolgreich zu Ende. Beim gleichen Schuss haute er Palace-Verteidiger Van Aahnholt noch unglücklich um. Der Holländer fiel auf den Rücken, blieb lange liegen und musste sogar beatmet werden. Schließlich wurde er auf einer Liege vom Feld getragen.

FC Southampton - Brighton & Hove Albion 1:1 (0:1)

Ex-Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl hat im Parallelspiel mit dem FC Southampton eine Niederlage gegen Brighton vermieden. Im Südküstenduell lagen die Saints ab der 17. Minute zurück, als der Franzose Neal Maupay Brighton in Führung geschossen hatte. Torjäger Danny Ings glich in der zweiten Hälfte allerdings aus (66.) und bescherte Southampton so das fünfte Spiel ohne Niederlage in Serie.