Live im TV und Online-Stream: So seht ihr das Premier-League-Spiel Manchester United gegen den FC Arsenal am 14. Spieltag. Während das Trainerdebüt von Ralf Rangnick noch auf sich warten lassen muss, will ManUnited auf den FC Arsenal aufschließen. Die "Gunners" können indes zurück in die Königsklassen-Ränge springen.