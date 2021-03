Sieg gegen West Ham dank Eigentor: ManUnited bleibt Top-Verfolger in der Premier League

Manchester United bleibt in der Premier League ärgster Verfolger von Tabellenführer und Stadtrivale Manchester City. Die Red Devils, die von Leicester City am Sonntagnachmittag zwischenzeitlich auf Rang drei verwiesen worden waren, sicherten sich mit einem knappen 1:0 (0:0)-Sieg über West Ham United Tabellen-Rang zwei zurück. In einer lange zähen Partie im Old-Trafford-Stadion verhalf ein Eigentor von West Hams Craig Dawson (53.) der Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer zum Sieg. Anzeige

West Ham konzentrierte sich in Manchester von Beginn an auf das Verteidigen – mit Erfolg. United biss sich lange die Zähne an der Mannschaft von Trainer David Moyes aus. Dennoch hatten die Hausherren die besten Chancen im ersten Durchgang: Marcus Rashford verpasste per Kopfball (25.), Mason Greenwood traf nach einem Konter nur den Außenpfosten, weil Gäste-Keeper Lukas Fabianski den Ball noch mit den Fingerspitzen berührte (37.).

Den Durchbruch brachte zu Beginn des zweiten Durchgangs dann ein Eckball: Bruno Fernandes brachte das Leder scharf in Richtung des ersten Pfostens, wo statt Uniteds Scott McTominay West-Ham-Verteidiger Dawson an den Ball kam und ins eigene Tor köpfte (53.). United ließ in der Folge nichts anbrennen, spielte zeitweise sogar auf das 2:0. Unter anderem traf Greenwood frei vor dem leeren Tor aber erneut nur den Pfosten.