Premier League: ManCity patzt trotz Agüero-Doppelpack gegen Crystal - Özil mit dem FC Arsenal nur Remis

Manchester City hat im Meisterschaftskampf in der Premier League einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Im Heimspiel gegen Crystal Palace kam die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Die Gäste waren in der 39. Minute durch Cenk Tosun in Führung gegangen. Der Argentinier Sergio Agüero hatte die Citizens kurz vor Schluss mit seinen Saisontoren 14 (82.) und 15 (87.) in der Schlussphase auf die Siegerstraße gebracht. Ein Eigentor des brasilianischen Mittelfeldspieler brachte Manchester aber um den insgesamt 16. Saisonsieg.