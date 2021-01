Premier League kompakt: Tabellenführer ManCity profitiert von ManUnited-Patzer - Ödegaard debütiert bei Arsenal

Tabellenführer Manchester City hat seine Spitzenposition in der englischen Premier League mit einem knappen Heimsieg gegen Sheffield United gefestigt. Das Team von Trainer Pep Guardiola gewann am Samstag dank eines Treffers von Gabriel Jesus (9.) mit 1:0 gegen das Tabellenschlusslicht und profitierte zudem von einem Patzer des Stadtrivalen Manchester United, der sich mit einem 0:0 beim FC Arsenal begnügen musste. In der Tabelle hat City nun drei Punkte Vorsprung auf United und zudem ein Spiel weniger als Konkurrent bestritten.

