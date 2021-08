Premier League kompakt: ManUnited stellt Rekord bei Startelf-Debüt von Sancho auf - Tottenham neuer Erster

Ohne seinen neuen Superstar Cristiano Ronaldo, aber mit den prominenten Neuzugängen Jadon Sancho und Raphaël Varane in der Startelf hat sich Manchester United in der Premier League am Sonntag einen knappen Auswärtssieg erkämpft. Bei den Wolverhampton Wanderers gewann der englische Rekordmeister durch ein Tor von Mason Greenwood (80. Minute) mit 1:0 (0:0) - mit sieben Zählern aus drei Partien belegt United den dritten Tabellenplatz. Neuer Spitzenreiter ist Tottenham Hotspur. Die Londoner gewannen am Nachmittag durch einen Freistoßtreffer von Heung-min Son (42.) gegen den FC Watford mit 1:0.

Sancho, der von Borussia Dortmund ins Old Trafford gewechselt war, stand erstmals in der Startelf. Varane, der von Real Madrid kam, gab sein Debüt. Am Freitag hatte Man United bekanntgegeben, dass Ronaldo von Juventus Turin kommt. Von 2003 bis 2009 hatte der Portugiese schon für den Klub gespielt. In Wolverhampton schwenkten mitgereiste United-Fans Portugal-Flaggen und hielten im Gästeblock eine Ronaldo-Pappfigur in die Höhe.