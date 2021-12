Für Gastgeber FC Everton läuft die Saison bislang so gar nicht nach Plan. Mit 15 Punkten aus 13 Spielen stehen die "Toffees" nur auf Platz 14 der Premier-League -Tabelle. Für die Ansprüche der Mannschaft von Trainer Rafael Benítez deutlich zu wenig. Zwar hat das Team noch immer sechs Punkte Abstand zu den Abstiegsplätzen, auf den Europapokal-Rang fünf sind es hingegen schon acht Zähler. Allerdings kann Everton vor dem Derby gegen Liverpool Hoffnung schöpfen : In den vergangenen drei Partien konnten die Blau-Weißen den Stadtrivalen jeweils ärgern und punkten.

Drei Spiele, drei Siege, 10:0 Tore - die Bilanz der letzten Spiele vom FC Liverpool kann sich sehen lassen. Die Doppelbelastung mit Premier League und Champions League scheint bei den "Reds" keine Spuren zu hinterlassen. Nach dem 2:0-Sieg über den FC Porto gelang am Wochenende ein 4:0-Erfolg über den FC Southampton. Damit konnte sich das Team von Coach Jürgen Klopp an Tabellenführer FC Chelsea heranpirschen und hat nun auf Rang drei liegend lediglich noch zwei Punkte Rückstand. Am Mittwochabend sollen Mo Salah und Co. mit einem Derbysieg an Platz eins zumindest dranbleiben.