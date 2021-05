Premier League Inside: Platzsturm, Proteste und Co. – Wie Englands Fans nach mehr Macht streben

Natürlich gab es Stimmen, die fanden, dass das alles zu weit gegangen war am vergangenen Sonntag. Wenn die Fans von Manchester United protestieren wollten gegen die Super League , die Klubbesitzer aus den USA und den Ausverkauf des Fußballs – in Ordnung. Aber doch nicht so, mit Platzsturm, einer Blockade des Team-Hotels und der erzwungenen Absage des Spiels gegen den FC Liverpool .

Das Problem ist: Die Fans von Manchester United protestieren seit 16 Jahren, seit der Übernahme durch die Glazer-Familie. Einige von ihnen wandten sich sogar ab und gründeten ihren eigenen Verein, den FC United, aktuell in der siebten Liga. Genützt hat es nichts. Die Glazers sind noch immer da, ohne erkennbares Interesse an der sportlichen Entwicklung oder der örtlichen, über viele Jahre gewachsenen Gefolgschaft. Wenn sich die Fans Gehör verschaffen wollten, dann ging es nur so – mit einer konkreten Beeinflussung des Spielbetriebs, in diesem Fall: der Verhinderung einer Partie.