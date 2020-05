Kurioser Vorschlag: Premier League diskutiert angeblich über verkürzte Spiele

In der Diskussion über eine baldige Fortsetzung der Saison in der englischen Premier League gibt es immer mehr ungewöhnliche Vorschläge. Der Vorsitzende der Spielergewerkschaft PFA, Gordon Taylor, berichtete, dass auch eine Verkürzung der Spieldauer im Gespräch sei. "Wir wissen, welche Vorschläge (bisher) gemacht wurden", sagte Taylor in einem Interview des Senders BBC Radio 4: "Die Möglichkeit häufiger zu wechseln, dass die Halbzeiten nicht die vollen 45 Minuten dauern, neutrale Austragungsorte - es gibt viele Ideen."