Premier League Inside: Warum die Idee mit den neutralen Stadien Unsinn ist

Die ersehnte erste Meisterschaft seit 30 Jahren, im Stadion des Stadtrivalen – einen größeren Anlass zur Freude könnte es nicht geben für den roten Teil von Merseyside. Allerdings ist allzu große Freude ein Problem in Zeiten der Corona-Pandemie. Liverpools Fans müssten den Titel zu Hause oder im kleinen Kreis feiern, vor dem Stadion oder in der Stadt versammeln dürfen sie sich nicht.

Weil aber einige Entscheidungsträger bei der Polizei der Auffassung sind, dass man Fußball-Fans diese Form der Entbehrung nicht zutrauen kann, steht zur Debatte, einige Partien beim Premier-League-Endspurt in neutrale Spielstätten zu verlegen. Liverpools Duell mit Everton könnte in Manchester stattfinden, das Nordlondon-Derby zwischen Tottenham und Arsenal in Birmingham.