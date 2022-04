Manchester City vs. FC Liverpool: Nach dem Remis im Topspiel ist der Kampf um die Meisterschaft in der Premier League weiterhin offen. Nun stehen die Wochen der Entscheidungen an – und die haben es in sich. Sowohl die "Citizens" als auch die "Reds" tanzen noch auf drei Hochzeiten. Die Restprogramme beider Klubs im Überblick.