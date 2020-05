Premier-League-Boss Masters geht von Neustart im Juni aus: "Für alle großartig"

Premier-League-Boss Richard Masters hat sich optimistisch über einen möglichen Neubeginn in der englischen Top-Liga geäußert. „Wir haben den ersten Schritt gemacht“, sagte Masters am Freitag der BBC. Seit dem 19. Mai dürfen die Teams der Premier League wieder in Kleingruppen trainieren - jedoch ohne Körperkontakt. „Es ist für alle, auch für die Fans, großartig, unsere Spieler wieder auf dem Platz zu sehen“, sagte der Liga-Chef, verwies aber darauf, dass man flexibel bleiben müsse und eine Fortsetzung und Beendigung der Saison „immer noch eine Möglichkeit“ sei.