Widerstand einiger Premier-League-Klubs gegen Saison-Fortsetzung an neutralen Orten

In der britischen Premier League formiert sich Widerstand gegen die Pläne für eine Saison-Fortsetzung in wenigen ausgewählten Stadien. Sechs abstiegsbedrohte Klubs seien gegen das Vorhaben, berichtete der Telegraph am Wochenende. Der Vereinsboss von Brighton & Hove Albion warnte vor einer Wettbewerbsverzerrung. „Die Nachteile für uns, wenn wir nicht in unserem Stadion und unserer gewohnten Umgebung spielen, auch wenn Fans nicht dabei sein können, sind sehr offensichtlich“, wurde Paul Barber auf der Internetseite des Tabellen-15. zitiert.