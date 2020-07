Bayern-Gegner Chelsea geht gegen Sheffield unter - Sterling schießt Brighton ab

In der Premier League tobt der Kampf um das internationale Geschäft. Eine Entscheidung ist dabei bereits gefallen: Dem entthronten Meister Manchester City ist die Champions-League-Teilnahme rechnerisch und sportlich nicht mehr zu nehmen. Die Schützlinge von Trainer Pep Guardiola fertigten am Samstagabend Brighton & Hove Albion mit 5:0 (2:0) ab - allein Raheem Sterling erzielte drei Tore. Die Mannschaft schoss damit seit Sommer 2016 zum 32. Mal mindestens vier Treffer in einer Premier-League-Partie. Obwohl die Königsklassen-Teilnahme tabellarisch festeht, muss der Verein noch abwarten, ob der Internationale Sportgerichtshof die Champions-League-Sperre wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play aufhebt. Eine Entscheidung darüber könnte am Montag fallen.