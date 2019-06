Premier League im TV: Darum gibt es bei Sky mehr Live-Spiele als in England

Die deutschen TV-Zuschauer werden in der kommenden Saison der Premier League mehr Live-Spiele zu sehen bekommen als die Fans in England. So überträgt Sky 232 Partien aus der vielleicht besten Liga der Welt direkt. Auf der Insel, wo Sky UK, BT und Amazon die Rechte halten, werden es nach Angaben der Sport Bild lediglich 200 Partien sein. Hintergrund: Die Premier League verzichtet auch in der nächsten Spielzeit auf Livebilder von den 15-Uhr-Spiele (englischer Zeit), um die Fans zu Stadionbesuchen in den unteren Profiligen und Amateurklassen zu animieren. In Deutschland findet dieses Modell keine Anwendung.