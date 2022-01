Nach vier sieglosen Premier-League-Spielen: Chelsea schlägt Tottenham im London-Derby

Negativserie beendet: Der FC Chelsea hat nach zuvor vier sieglosen Premier-League-Partien wieder einen Dreier eingefahren. Die Schützlinge von Trainer Thomas Tuchel setzten sich am Sonntagabend gegen Tottenham Hotspur mit 2:0 (0:0) durch. Hakim Ziyech (47.) und Thiago Silva (55.) sorgten für den verdienten Erfolg im London-Duell, mit dem die "Blues" den Anschluss an den Tabellenzweiten FC Liverpool halten. Einen Punkt hinter den "Reds", die zuvor mit 3:1 gegen Crystal Palace erfolgreich waren, liegt die Tuchel-Elf auf Rang drei des Klassements. Für Tottenham setzte es hingegen einen Dämpfer im Rennen um die internationalen Plätze. Die "Spurs" fallen durch die Pleite zwei Zähler hinter die Champions-League-Plätze auf Rang sieben zurück.

Chelsea begann nach der jüngsten Sieglos-Serie in der Liga couragiert und wäre um ein Haar bereits in der ersten Minute in Führung gegangen. Romelu Lukaku verzog nach Ablage von Mason Mount jedoch aus aussichtsreicher Position. Auch in der Folge erwiesen sich die Hausherren als das spielbestimmende Team, das Tor erzielten jedoch die "Spurs". Torjäger Harry Kane traf kurz vor der Pause zur vermeintlichen Führung (40.), seinem Treffer wurde aufgrund eines vorangegangenen Offensivfouls jedoch die Anerkennung verwehrt. So ging es torlos in die Kabinen.