Bestätigt: Premier-League-Spiel von Leeds gegen Aston Villa wegen Corona-Fällen und Verletzungen abgesagt

Das für den kommenden Dienstag (18.30 Uhr) angesetzte Premier-League-Spiel zwischen Leeds United und Aston Villa wurde auf Anfrage des Gastgebers abgesagt. Der Grund: Ein Corona-Ausbruch und mehrere Verletzungen beim Klub aus Yorkshire. Wann das Spiel nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Bereits die ursprünglich am Sonntag terminierte Leeds-Partie gegen den FC Liverpool musste ausgesetzt werden. "Die Verschiebung ist auf die anhaltenden COVID-19-Fälle und Verletzungen in Leeds zurückzuführen, bei denen auch das Boxing Day-Spiel gegen Liverpool abgesagt wurde", heißt es in der offiziellen Mitteilung der Premier League. "Der Vorstand hat den Antrag auf Verschiebung angenommen, da der Verein nicht über die erforderliche Anzahl von Spielern für das Spiel verfügt (13 Feldspieler und ein Torwart)."

