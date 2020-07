"Ein Alptraum": Schwuler Premier-League-Spieler schreibt offenen Brief - Angst vor Coming Out

Keinen einzigen offen schwulen Spieler gibt es in der englischen Premier League. Wie in vielen anderen Profi-Sportarten, ist Homosexualität im Fußball immer noch tabuisiert. Nun hat sich ein Spieler aus Englands Elite-Liga in einem anonymen Brief aber zu seiner Sexualität bekannt und über sein Leben mit dem Geheimnis berichtet. "Ich bin schwul. Es ist für mich schon ein großer Schritt, das in diesem Brief zu schreiben", so der anonyme Profi in dem Brief, den der Mirror veröffentlichte.

Nur Teile seiner Familie und einige Freunde wüssten um seine Sexualität, so der Profi. "Ich fühle mich nicht bereit, es mit meiner Mannschaft oder meinem Trainer zu teilen, und das ist hart", gesteht er in dem Brief und erklärt: "Ich verbringe die meiste Zeit meines Lebens mit diesen Typen. Und wenn wir auf den Platz treten, sind wir ein Team. Aber trotzdem macht etwas in mir es unmöglich, ihnen offen mitzuteilen, wie ich fühle." Er hoffe sehr, dass sich das eines Tages ändern werde.

"Im Alltag kann es ein absoluter Alptraum sein"

Das Leben mit dem Geheimnis setze ihm allerdings zu. "Im Alltag kann es ein absoluter Alptraum sein. Und es beeinflusst meine psychische Gesundheit mehr und mehr", schreibt der Spieler. Zwar wolle er sich daher oft zum Coming Out durchringen, doch im Kopf stelle er sich dann die Frage: "Warum soll ich alles aufs Spiel setzen?" Schließlich biete ihm sein Beruf als Profi-Fußballer Privilegien, wie finanzielle Unabhängigkeit. Sogar auf eine Beziehung verzichte er, aus Angst, seine Sexualität könnte publik werden.

Coming Out nicht einfach: "Immer noch viele Vorurteile im Fußball"

Der englische Fußball-Verband FA und die Spielergewerkschaft haben Fußballer, die über ein Coming Out nachdenken, ihre Unterstützung zugesagt. Der Autor des Briefes glaubt allerdings nicht, dass er beim Gang in die Öffentlichkeit die nötige Unterstützung erhalten würde. "Ich wünschte, ich müsste nicht so leben, aber die Wahrheit ist, dass es immer noch viele Vorurteile im Fußball gibt", meint er.