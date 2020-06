Premier League gibt Spielplan für den Restart bekannt - Liverpool-Meisterschaft in neutralem Stadion?

Die Premier League hat den Spielplan für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs bekannt gegeben. Die erste Partie steht am Mittwoch den 17. Juni um 19 Uhr auf dem Programm: Dann trifft Aston Villa auf Sheffield United. Später am Tag (21.15 Uhr) steht mit Manchester City gegen den FC Arsenal gleich eine Top-Partie auf dem Programm. Bei den beiden Partien am Mittwoch handelt es sich um Nachholspiele. Am Freitag wird die Saison dann endgültig mit dem 30. Spieltag fortgesetzt. Zunächst wurden die ersten drei Spieltage genau terminiert.