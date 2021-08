Premier League kompakt: Tottenham siegt bei Kane-Rückkehr – Manchester United enttäuscht in Southampton

Wolverhampton Wanderers – Tottenham Hotspur 0:1 (0:1)

Sonntagnachmittag, 16.33 Uhr deutscher Zeit: Harry Kane betritt im Trikot der Tottenham Hotspur den Platz. Der Kapitän der Nordlondoner kehrte beim 1:0-Sieg in der Premier League auswärts bei Wolverhampton am Sonntag in den Kader der Spurs zurück und stach rund 20 Minuten Spielzeit in die Uhr. Bereits ohne Kane auf dem Feld leitete die Mannschaft von Trainer Nuno Espirito Santo alles für den ersten Saisonerfolg in die Wege. Dele Alli schoss schon in der 9. Minute per Foul-Elfmeter das entscheidende Tor.

Gegen den Ex-Klub von Spurs-Coach Nuno zeigten die Londoner keinen besonders souveränen Auftritt. Die "Wolves"-Angreifer Adama Traore und Raul Jimenez stellten die Gäste-Abwehr immer wieder vor Probleme. Die Gastgeber leisteten sich ihrerseits aber den entscheidenen Fauxpas in Person von Torhüter José Sa. Der Portugiese holte Alli im Strafraum von den Beinen, der Getroffene selbst erzielte den goldenen Treffer. Die Wolves versuchten in der Folge vieles, scheiterten im letzten Drittel aber immer wieder. In der 72. Minute war es dann soweit: Der wechselwillige Kane wurde unter Applaus und Gesängen ("Er ist einer von uns") der Spurs-Fans eingewechselt. Kane verpasste einige Minuten vor dem Ende sogar noch die Entscheidung, scheiterte aber an Sa (81.). Auch so durfte die Nuno-Truppe am Ende über den ersten Sieg in der Saison jubeln.