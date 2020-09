Liverpool-Jäger, deutsche Stars, Fan-Comeback: Die wichtigsten Infos vor dem Start der Premier League

Anzeige

Die Pause war kurz. Sieben Wochen nach dem Ende der Vorsaison beginnt an diesem Samstag die neue Spielzeit in der Premier League. Der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp ist nach der ersten Meisterschaft seit 30 Jahren der Gejagte in der Eliteliga des englischen Fußballs. Neben Manchester City bringt sich vor allem der FC Chelsea mit Timo Werner und Kai Havertz als Jäger in Stellung.

Welche Rolle spielen die deutschen Profis? Wer sind die neuen Stars der Liga? Und ab wann dürfen wieder Zuschauer in die Stadien? Der SPORTBUZZER beantwortet die wichtigsten Fragen vor dem Saisonstart in der englischen Spitzen-Liga!

Wie will Liverpool den Titel verteidigen? Mit der Mannschaft, die gerade den Meisterfluch brach. Nach jetzigem Stand haben die „Reds“ nur einen Spieler verpflichtet, nämlich Linksverteidiger Konstantinos Tsimakas von Olympiakos Piräus, der als Back­up für Andrew Robertson kommt. Klopp glaubt, dass sich das Team auch ohne teure Transfers verbessern kann. Spieler wie der Ex-Leipziger Naby Keïta oder Takumi Minamino haben ihr Potenzial längst noch nicht ausgeschöpft. Talente wie Rechtsverteidiger Neco Williams, Mittelfeldspieler Curtis Jones und die Angreifer Harvey Elliott und Rhian Brewster sollen intern den Druck hoch halten und nach und nach in die Mannschaft eingebaut werden. Eine riskante Strategie.

Wer könnte Liverpool gefährlich werden? Der entthronte Meister Manchester City mit Trainer Pep Guardiola (in dessen letztem Vertragsjahr) will Revanche und hat sich sinnvoll verstärkt, vor allem mit Innenverteidiger Nathan Aké von Absteiger Bourne­mouth. Chelsea muss mit Transferausgaben von mehr als 200 Millionen Euro, unter anderem für Werner und Havertz, zu den Titelkandidaten zählen. Sorgen machen allerdings weiterhin die Defensive und Torwart Kepa Arrizabalaga. Außenseiterchancen hat Manchester United. Der Rekordmeister befindet sich seit der Verpflichtung von Spielmacher Bruno Fer­nan­des im Winter im Aufschwung. Doch Zweifel an Trainer Ole Gunnar Solskjaer bleiben.

Wer sind die neuen Stars? Lionel Messi bleibt bekanntlich beim FC Barcelona, Jadon Sancho wohl bei Borussia Dortmund. Werner, Havertz und auch der neue Chelsea-Kollege Hakim Ziyech (von Ajax Amsterdam) sind deshalb die teuersten und auch spektakulärsten Premier-League-Neulinge. Weitere hochkarätige Zugänge sind James Rodríguez (von Real Madrid zum FC Everton), Donny van de Beek (von Ajax zu Manchester United) und der brasilianische Abwehrroutinier Thiago Silva (von PSG zu Chelsea).

Werner und Havertz – schön und gut. Welche Rolle spielen die anderen Deutschen? Ilkay Gündogan dürfte bei ManCity wegen der vielen Pflichten (Liga, zwei Pokalwettbewerbe, Champions League) reichlich Einsatzzeit bekommen. Antonio Rüdiger könnte in Chelseas Abwehr von Thiago Silvas Ankunft profitieren. Bernd Le­no muss beim FC Arsenal nach überstandener Bänderverletzung um seinen Platz im Tor kämpfen. Mitspieler Mesut Özil spielt in den Plänen von Trainer Mikel Arteta keine Rolle, will seinen Vertrag allerdings aussitzen. Spannend könnte die Entwicklung von Nationalspieler Robin Koch (kam vom SC Freiburg) bei Aufsteiger Leeds United mit Trainerguru Marcelo Bielsa werden.

Welches Team kann überraschen? Das 0:9 gegen Leicester City im Oktober war der Tiefpunkt für Ralph Hasenhüttl beim FC Southampton, doch danach ging es aufwärts. In der neuen Saison könnten die Saints eine gute Rolle spielen und vielleicht sogar die Europa-League-Plätze angreifen. Traditionsklub Leeds trauen viele Experten einen Platz im Mittelfeld zu.

