Fix: Premier League beginnt vor Bundesliga - Liga gibt Start- und Endtermin bekannt

Erst am Sonntag steht der finale Spieltag in dieser Premier-League-Saison an - und die englische Top-Liga wartet nicht lange mit dem Start der neuen Saison. Nach einer Sitzung mit den 20 Anteilseignern der Liga-Klubs hat die Führung der Premier League am Freitagnachmittag den Start- und Endtermin der kommenden Spielzeit bekannt gegeben. Die Liga um Meister FC Liverpool nimmt ihren Spielbetrieb am 12. September wieder auf. Der letzte Spieltag findet am 23. Mai 2021 statt.

Damit beginnt die neue Saison in der Premier League sechs Tage vor der in der Bundesliga, die am 18. September aus der Sommerpause zurückkehrt. Trotzdem ist Deutschland nach aktuellem Stand früher am Ball. Der erste Runde des DFB-Pokals, die an diesem Sonntag (18.30 Uhr/ARD) ausgelost wird, erstreckt sich vom 11. bis 14. September. Allerdings könnte England noch nachziehen: Wann FA Cup, Supercup und Ligapokal anstehen, wurde noch nicht mitgeteilt.

Wegen der Coronavirus-Krise hatte der Ligabetrieb vom 13. März bis 17. Juni pausiert. Derzeit finden alle Spiele ohne Publikum statt. Wann bei den Partien wieder Zuschauer im Stadion zugelassen werden, ist derzeit noch offen.

