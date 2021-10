Premier League kompakt: Chelsea springt auch dank Werner-Tor auf Platz eins – Manchester United lässt Federn

Der FC Chelsea hat vorübergehend die Tabellenführung in der Premier League übernommen. Die Schützlinge vom deutschen Trainer Thomas Tuchel setzten sich am Samstag gegen den FC Southampton mit 3:1 (1:0) durch. Trevoh Chalobah brachte die "Blues" gegen das Team von Ralph Hasenhüttl nach einer Ecke per Flugkopfball früh auf Kurs (9.). James Ward-Prowse brachte den Underdog vom Elfmeterpunkt zurück ins Spiel (61.). Der Torschütze der Gäste erwies seinem Team dann jedoch einen Bärendienst und musste mit der Roten Karte frühzeitig vom Platz (77.). Kurz vor dem Ende schlug dann die Stunde von Timo Werner. Der deutsche Nationalspieler veredelte eine starke Kombination über Ross Barkley und Cesar Azpilicueta zum 2:1 (84.). Ben Chilwell setzte mit dem 3:1 den Schlusspunkt (89.). Die Londoner, bei denen Werners DFB-Kollege Kai Havertz 90 Minuten auf der Bank saß, grüßen nun mindestens bis Sonntag von der Spitze. Dann können der FC Liverpool (zwei Punkte weniger) und Manchester City (drei Zähler Rückstand) im direkten Duell um Platz eins wieder vorbeiziehen. Southampton muss sich als 17. indes weiter nach unten orientieren.

Manchester United - FC Everton 1:1 (1:0)

Der englische Rekordmeister Manchester United ließ auch am siebten Premier-League-Spieltag Punkte liegen. Gegen den FC Everton kam das Team um Superstar Cristiano Ronaldo und den früheren Dortmunder Jadon Sancho trotz Halbzeitführung am Ende nur zu einem 1:1 (1:0) im eigenen Stadion. Der Franzose Anthony Martial (43.) schoss die Red Devils, die ohne Stammspieler wie Ronaldo, Sancho und Paul Pogba begannen, kurz vor der Halbzeitpause im Old Trafford in Führung. Andros Townsend (65.) erzielte den etwas überraschenden Ausgleich für die Gäste, die fast sogar als Sieger vom Platz gegangen wären. Yerry Mina stand vor seinem vermeintlichen Siegtreffer (86.) für Everton jedoch im Abseits, wie der Videobeweis zeigte.

Für Man United läuft es derzeit nicht rund. Von den letzten vier Pflichtspielen konnte der Rekordmeister nur eins gewinnen - das Champions-League-Match am vergangenen Mittwoch gegen Villareal (2:1). Zuvor hatte das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer in der Premier League 0:1 gegen Aston Villa verloren und war im Ligapokal nach einem 0:1 gegen West Ham United ausgeschieden.