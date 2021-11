Premier League kompakt: Tottenham-Remis bei Conte-Debüt – Arsenal siegt dank Smith Rowe

FC Everton - Tottenham Hotspur 0:0

Tottenham Hotspur hat beim Debüt von Antonio Conte an der Seitenlinie in der Premier League den ersten Dreier nach zwei sieglosen Partien in der Liga verpasst und musste sich mit einem 0:0 begnügen. Conte veränderte seine Startelf im Vergleich zum Sieg in der Conference League gegen Arnhem nicht. Gewinnbringend war dies zunächst kaum, denn die erste wirkliche Torchance gab es erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Stürmer-Star Harry Kane setzte sich auf der rechten Seite durch, flankte den Ball ins Zentrum, wo Sergio Reguilon den Ball allerdings über das Tor setzte (45.+1). Anzeige

Knapp 20 Minuten vor Schluss dann der erste echte Aufreger des Spiels. Everton-Star Richarlison lief auf Tottenham-Schlussmann und Kapitän Hugo Lloris zu, der per Hand den Ball wegspitzelte. Everton protestierte und forderte einen Elfmeter, den Schiedsrichter Christopher Kavanagh nach Ansicht der Videobilder allerdings zurücknahm (67.). In der Nachspielzeit handelte sich Evertons Mason Holgate noch die Rote Karte wegen rohen Foulspiels ein (90.+2). Durch das Remis treten die "Spurs" in der Liga weiterhin auf der Stelle und liegen mit 16 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz. Everton, bei denen Trainer Rafael Benitez immer mehr in die Kritik gerät, verabschiedet sich in die zweite Tabellenhälfte und liegt nach elf Spieltagen und 15 Punkten auf dem elften Platz.

FC Arsenal - FC Watford 1:0 (0:0)

Erneut ohne den deutschen Nationaltorwart Bernd Leno zwischen den Pfosten gelang dem FC Arsenal mit einem 1:0 (0:0) gegen den FC Watford der dritte Sieg in Folge in der Liga. Die erste Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen. Die beste Chance auf den ersten Treffer der Partie hatte Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang. Fünf Minuten vor der Pause trat der 32-Jährige zum Foulelfmeter an, scheiterte aber an Watford-Schlussmann Ben Foster, der die richtige Ecke geahnt hatte (36.). Nach der Pause machte Arsenal da weiter, wo sie in Halbzeit eins aufgehört hatten und spielten auf den Führungstreffer. Eigengewächs Emile Smith Rowe war es dann, der das goldene Tor der Partie erzielte. Der 21-Jährige fasste sich aus 18 Metern ein Herz und schloss mit einem satten Schuss zum 1:0 ab (56.).

Watford dezimierte sich kurz vor Schluss noch selbst, als Juraj Kucka mit der Gelb-Roten-Karte den Platz verlassen musste (89.). Die Führung brachten die "Gunners" im zweiten Durchgang über die Zeit. Arsenal klettert nach dem Sieg weiter im Tableau. Die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta liegt nun mit 20 eingefahrenen Punkten auf dem fünften Tabellenplatz, wohingegen Watford auf den 17. Rang abrutscht.

Leeds United - Leicester City 1:1 (1:1)