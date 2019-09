Premier League: Trotz Kane-Treffer - Tottenham Hotspur verliert gegen Leicester City

Tottenham Hotspur hat trotz einer Führung noch gegen Leicester City verloren. Das Team von Trainer Mauricio Pochettino musste sich dem Meister von 2016 am Ende mit 1:2 geschlagen geben. Topstürmer Harry Kane hatte sein Team in der 29. Minute in Führung geschossen. Dabei profitierte er von der starken Vorarbeit von Ex-Bundesliga-Spieler Heung-Min Son.