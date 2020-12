Die Spurs rutschen weiter ab. Der einstige Tabellenführer der Premier League Tottenham Hotspur hat nach der Niederlage bei Jürgen Klopp und dem FC Liverpool (1:2) auch das nächste Topspiel verloren. Die Mannschaft von Star-Trainer José Mourinho unterlag Leicester City am Sonntag mit 0:2 (0:1) und fiel in der Tabelle mit 25 Punkten auf Rang vier zurück. Leicester kletterte dagegen nach dem Auswärtserfolg mit 27 Zählern auf Rang zwei, vier Punkte hinter Spitzenreiter Liverpool.

Jamie Vardy brachte den englischen Überraschungsmeister von 2016 mit einem verwandelten Foulelfmeter in der ersten Halbzeit in Führung (45.+4). Die Spurs setzten nach dem Seitenwechsel mit der Einwechslung von Rückkehrer Gareth Bale auf Offensive, doch Leicester konterte eiskalt: Einen Vardy-Kopfball lenkte Toby Alderweireld aus kurzer Distanz ins eigene Tor (59.). Heung-Min Son verpasste die beste Chance zum Anschluss, Leicester-Keeper Kasper Schmeichel rettete glänzend (70.).

Im Gegensatz zu den Spurs hatte Manchester United am Sonntag gegen Aufsteiger Leeds United allen Grund zum Feiern. Bereits in der dritten Spielminute stand es 2:0 für die Red Devils, nachdem Scott McTominay zwei mal getroffen hatte. Es war ein Spiel auf ein Tor im Old Trafford. In der 20. Minute erhöhte Bruno Fernandes auf 3:0 - die sehr frühe Entscheidung zugunsten von Manchester United. Victor Lindelöf erhöhte auf 4:0 (37.), kurz bevor Liam Cooper in der 41. Minute den Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 4:1 erzielte. Für die restlichen Tore sorgten Daniel James (66.) und erneut Fernandes per Elfmeter (70.). Stuart Dallas traf nach 73 Minuten zum 6:2-Endstand.