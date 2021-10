Tottenham Hotspur hat nach Niederlagen gegen Vitesse Arnheim in der Conference League und West Ham in der Premier League unter der Woche wieder einen Sieg einfahren können. Im League Cup reichte ein Treffer von Lucas Moura zu einem 1:0-Sieg über den FC Burnley . Und doch läuft es für die "Spurs" weiter nicht rund. In der Liga steht das Team von Trainer Nuno Espirito Santo nur auf Platz sechs des Tableaus. Bei einer Pleite am Samstag gegen Manchester United würde sich die Lage des Conference-League-Teilnehmers weiter verschlechtern.

Gegner Manchester United um Superstar Cristiano Ronaldo muss nach vier sieglosen Spielen in Folge inklusive einer 2:4-Pleite in Leicester und einem 0:5-Debakel zuhause gegen Liverpool eine Reaktion zeigen. Sollten die Red Devils gegen Tottenham nicht gewinnen oder gar punkten, ist Trainer Ole Gunnar Skolskjaer wohl kaum noch tragbar. In der Liga steht United auf Rang sieben - natürlich weit hinter den Erwartungen und dem Potenzial der Mannschaft. Personell muss Skolskjaer auf Mittelfeldspieler Paul Pogba verzichten. Beim Stand von 0:5 holte sich der Franzose in der 60. Spielminute durch ein grobes Foulspiel gegen Ex-Leipziger Naby Keita die rote Karte ab.