Premier League kompakt: ManUnited enttäuscht gegen Watford - Eriksen gibt umjubeltes Comeback

Leeds United - Tottenham Hotspur 0:4 (0:3)

Tottenham Hotspur hat den Negativlauf für den Moment gestoppt. Nach zuletzt vier Niederlagen innerhalb von fünf Spielen gelang der Mannschaft von Trainer Antonio Conte am Samstag in der Premier League ein klarer 4:0 (3:0)-Sieg über Leeds United. Nachdem der italienische Coach seine Zukunft unter der Woche offengelassen hatte, zeigte seine Mannschaft gegen den abstiegsbedrohten Gegner eine Reaktion. Bereits in der Anfangsphase konnten Matt Doherty (10.) und Winter-Neuzugang Dejan Kulusevski (15.) ihren Trainer mit den frühen Toren zum 1:0 und 2:0 ein wenig beruhigen. Mit dem 3:0 durch Harry Kane (27.) nach perfektem Zuspiel von Ex-Bayern-Profi Pierre Emile Höjbjerg schien dann nach einer knappen halben Stunde bereits alles klar. Im Anschluss plätscherte die Partie ein wenig vor sich hin, ehe die "Spurs" in der Schlussphase endgültig den Deckel draufmachen konnten - durch das historische 4:0 von Heung-min Son (85.). Die Vorlage hatte nämlich dessen kongenialer Sturmpartner Kane gegeben, womit das Duo nun schon an 37 Toren direkt beteiligt war. Das ist ein neuer Premier-League-Rekord.

Anzeige