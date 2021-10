Premier League kompakt: Tottenham-Sieg von Notfall überschattet, Everton verpasst Sprung auf Platz vier

Newcastle United - Tottenham Hotspur 2:3 (1:3)

Überschattet wurde die Partie von einem medizinischen Notfall auf der Tribüne , der sich kurz vor Ende der ersten Halbzeit ereignete. Tottenhams Dier war auf den Vorfall aufmerksam geworden und zeigte an, dass ein Defibrillator benötigt werde. Das Spiel wurde für mehr als eine Viertelstunde unterbrochen. Die Spieler warteten zunächst am Spielfeldrand des St. James' Park, bevor sie sich in die Umkleidekabine begaben. "Es gibt einen medizinischen Notfall auf der Osttribüne", sagte der Stadionsprecher, bevor er später die Zuschauer informierte: "Die Spieler kommen jetzt heraus, um die erste Halbzeit fortzusetzen. Es sind noch sieben Minuten zu spielen." Der Anhänger sei stabilisiert und auf dem Weg ins Krankenhaus, teilte Newcastle mit. Vor dem Spiel hatte es Proteste von Newcastle-Fans gegen die Übernahme ihres Klubs gegeben.

FC Everton - West Ham United 0:1 (0:0)

Der FC Everton hat es am Sonntagnachmittag verpasst, Manchester United zu überholen und auf Champions-League-Platz vier zu springen. Die "Toffees" um Star-Trainer Rafael Benitez verloren ihr Heimspiel gegen West Ham United mit 0:1 (0:0). Angelo Ogbonna (74.) erzielte per Kopf nach einem Eckball das Tor des Tages für die Londoner, die nun punktgleich mit Everton Rang sieben belegen - und Selbstvertrauen für die kommende Aufgabe in der Europa League tankten. Am Donnerstag empfangen die perfekt gestarteten "Hammers" den belgischen Top-Klub KRC Genk im umgebauten Londoner Olympiastadion von 2012.