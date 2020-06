Harry Kane trifft erstmals nach schwerer Verletzung: Tottenham klettert nach Sieg über West Ham

Die Tottenham Hotspur haben am 31. Spieltag der Premier League einen wichtigen 2:0-Sieg gegen den Londoner Stadt-Rivalen West Ham United eigefahren. Das Team von Star-Trainer José Mourinho kam erst in der zweiten Halbzeit so richtig in Fahrt und profitierte von einem Eigentor von West-Ham-Mittelfeldspieler Thomas Soucek (64.), der den Ball unglücklich im eigenen Tor unterbrachte. Den zweiten Treffe besorgte dann Top-Torjäger Harry Kane (82.). West Ham konnte sich trotz einiger aussichtsreicher Möglichkeiten nicht mehr heran kämpfen. Das Tor von Kane war sein erstes im Jahr 2020, nachdem er sich Anfang des Jahres einen Oberschenkelmuskelriss zugezogen hatte und in der Folge 14 Pflichtspiele verpasste.

Österreich prescht vor: Nachbarland will ab August wieder Zuschauer in die Stadien lassen

In der Tabelle springen die Spurs mit nun 45 Punkten von Platz neun auf Platz sieben und halten so den Anschluss an die Ränge, die zur Teilnahme am Europapokal berechtigen. Auf Rang sechs liegt Wolverhampton mit einem Zähler Vorsprung vor Tottenham, dahinter lauert Aufsteiger und Überraschungstean Sheffield United mit 44 Punkten. Die Wolves können mit einem Punktgewinn am Mittwoch ihren Vorsprung wieder ausbauen, Sheffield hat zur selben Zeit die Möglichkeit, wieder an den Londonern vorbei zu ziehen.