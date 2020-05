Premier-League-Klubs entscheiden: Training in Kleingruppen ab Dienstag - noch keine Zweikämpfe erlaubt

Die Premier League macht den ersten Schritt in Richtung Re-Start: Wie die Vereine am Montag beschlossen, darf ab Dienstag wieder trainiert werden. Die Vereine leiten damit den ersten Schritt des "Return to Training Protocol" ein, mit dem der Schritt zurück ins Training geregelt wird. Allerdings findet Training wie zuvor schon in der ersten Phase vor der Bundesliga-Fortsetzung in Deutschland nur in Kleingruppen statt. Es seien auch noch keine Zweikämpfe erlaubt, teilte die Liga mit.