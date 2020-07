Transfer-Fenster fix: Premier League legt Wechselfristen für kommenden Sommer fest

Der Transfermarkt in der Premier League öffnet am 27. Juli und schließt am 5. Oktober. Das teilte die höchste englische Spielklasse am Mittwoch mit. Der letzte Spieltag der laufenden Saison ist für den 26. Juli terminiert. In der Bundesliga dürfen die Vereine seit dem heutigen Mittwoch wieder neue Spieler unter Vertrag nehmen, der letzte Tag ist ebenfalls der 5. Oktober. Zwischenzeitlich war das Wechselfenster am 1. Juli für einen Tag geöffnet.